Tel Aviv i parenti degli ostaggi manifestano per il cessate il fuoco

A Tel Aviv, i parenti degli ostaggi e i loro sostenitori si sono radunati ancora una volta per chiedere un cessate il fuoco e il rilascio di tutti i prigionieri. Tra loro, l’ex ostaggio Eli Sharabi ha implorato l’intervento internazionale, rivolgendosi direttamente a Donald Trump. La tensione è alta in una città che chiede giustizia e pace, mentre il dramma di circa 1.200 vittime continua a scuotere la regione e a profondamente coinvolgere le famiglie in lutto.

Parenti e sostenitori si sono riuniti sabato per la manifestazione settimanale a Tel Aviv, chiedendo un cessate il fuoco e un accordo per la restituzione di tutti gli ostaggi rimasti. L’ex ostaggio Eli Sharabi, il cui fratello è ancora prigioniero, si è rivolto alla folla e ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aiutarlo a liberare coloro che sono ancora prigionieri. I militanti guidati da Hamas hanno ucciso circa 1.200 persone nell’attacco contro Israele del 7 ottobre 2023 che ha scatenato la guerra e ne hanno rapite 251. Hamas detiene ancora circa 50 ostaggi, di cui almeno 20 si ritiene siano ancora vivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tel Aviv, i parenti degli ostaggi manifestano per il cessate il fuoco

