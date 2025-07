L’Europa e il Messico delusi e arrabbiati per i nuovi dazi di Trump

L'Europa e il Messico si trovano di fronte a sfide crescenti, inghiottiti dalla rabbia e dalla delusione per i nuovi dazi imposti da Donald Trump. Questi provvedimenti minacciano non solo le economie, ma anche la sovranità di nazioni che si sentono prese di mira in un clima di crescente tensione commerciale. La risposta non si è fatta attendere, ma quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata partita?

L'Unione Europea (UE) e il Messico hanno espresso delusione per la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi del 30% sulle loro importazioni a partire dal 1° agosto. Il Messico ha criticato quello che ha definito "l'accordo ingiusto" di Trump e ha insistito sul fatto che la sua sovranità non è negoziabile, mentre la presidente dell'UE, Ursula von der Leyen, ha minacciato di adottare "contromisure proporzionate", se necessario. Entrambi hanno affermato di voler continuare a negoziare con gli Stati Uniti. L'UE è stata spesso oggetto di critiche da parte di Trump. Il 2 aprile, ha proposto una tariffa del 20% sui beni provenienti dall'Unione, così come da decine di altri partner commerciali.

