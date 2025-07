L’addio della dirigente scolastica una vita per la scuola | La burocrazia soffoca la funzione educativa ma continuerò a lottare

Alessandra Francucci, simbolo di dedizione e passione per l’istruzione, lascia la scuola dopo anni di impegno. La sua decisione, motivata da una realtà sempre più soffocante di burocrazia, mette in luce una sfida cruciale: come preservare la funzione educativa in un sistema dilaniato da pratiche amministrative esasperanti. La sua esperienza ci invita a riflettere su un problema che rischia di compromettere il cuore stesso dell’educazione.

Alessandra Francucci, storica dirigente scolastica di diversi istituti scolastici, in provincia di Bologna, lascia la scuola due anni prima del limite di età, motivando la sua scelta con una denuncia chiara: “Fare il preside oggi è un lavoro con un carico amministrativo e burocratico allucinante, tale da comprimere la tua funzione didattica ed educativa”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

