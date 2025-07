Osimhen è intervenuto in una delle video-call tra Napoli e Galatasaray CorSport

A quanto pare, Osimhen sarebbe intervenuto nel corso di una delle recenti video-call tra Napoli e Galatasaray, dimostrando il suo forte desiderio di tornare in Turchia. La trattativa tra le due società si infittisce e l’attaccante nigeriano, già protagonista lo scorso anno in prestito, ha voluto personalmente esprimere la sua volontà di riabbracciare i tifosi giallorossi. Resta da capire se questa volontà sarà sufficiente a conquistare il sì definitivo.

Continua la trattativa tra Napoli e Galatasaray per riportare Victor Osimhen in Turchia, dove ha militato in prestito la scorsa stagione. E pare che l’attaccante nigeriano abbia voluto partecipare ad una delle video-call di questi giorni delle due dirigenze per ribadire le sue volontĂ . Osimhen è intervenuto in una delle video-call tra Napoli e Galatasaray. Come riportato dal Corriere dello Sport: A quanto pare, Osimhen sarebbe intervenuto nel corso di una delle numerose video-call andate in scena negli ultimi giorni tra Napoli e Galatasaray, ribadendo chiaramente la sua volontĂ di giocare con il Galatasaray. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen è intervenuto in una delle video-call tra Napoli e Galatasaray (CorSport)

In questa notizia si parla di: osimhen - call - napoli - galatasaray

11 luglio 2025: la clausola rescissoria di Victor Osimhen è ufficialmente scaduta Nel frattempo, il Napoli continua a trattare la sua cessione con il Galatasaray Secondo Alfredo Pedullà , il nigeriano vorrebbe solo il Gala, e sarebbe stato coinvolto nella 'call' Vai su Facebook

11 luglio 2025: la clausola rescissoria di Victor Osimhen è ufficialmente scaduta Nel frattempo, il Napoli continua a trattare la sua cessione con il Galatasaray Secondo Alfredo Pedullà , il nigeriano vorrebbe solo il Gala, e sarebbe stato coinvolto nella 'call' Vai su X

Galatasaray-Napoli, oggi lunga call per sbloccare l’affare Osimhen! Le ultime; Pedullà : “Oggi lunga call fra Napoli e Galatasaray, contatto decisivo per Osimhen”; Osimhen è intervenuto in una delle video-call tra Napoli e Galatasaray (CorSport).

Al-Hilal, nuovo affondo per Osimhen - Roma e Palmeiras nella giornata di oggi hanno in programma nuovi contatti per il centrocampista del Palmeiras Rios. Da repubblica.it

Osimhen, tra Napoli e Galatasaray spunta l’Al-Hilal: perché Inzaghi ci ha riprovato | CM.IT - Hilal fa da interferenza sulla trattativa tra Napoli e Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen ... Si legge su calciomercato.it