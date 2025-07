mercato juve speranza west ham per douglas luiz

Il futuro di Douglas Luiz si fa incerto, tra speranze di rilancio e voci di mercato. La Juventus, delusa dalla recente esperienza, sta valutando altre opzioni, mentre il West Ham potrebbe rappresentare una valida destinazione per il centrocampista brasiliano. Con un passato in Premier League e desiderio di riscatto, Luiz si trova al centro di un duello tra club italiani e inglesi. Sulle tracce del giocatore...

Uno dei nodi del mercato della Juventus è sicuramente il nome di Douglas Luiz, che nella stagione passata ha rappresentato una delle delusioni bianconere, per le quali alla fine il club ha deciso di cambiare rotta. Non è il primo caso nelle stagioni recenti della Signora, ma è uno dei più eclatanti. Il brasiliano ex Aston Villa potrebbe tornare in Premier League, dopo soli 877 minuti giocati, zero gol e zero assist. Sulle tracce del giocatore c'è il West Ham, ma resta da capire se la Juventus, riuscirà ad evitare una grossa minusvalenza: Douglas Luiz è stato pagato 50 milioni di euro, ora la Juve ne chiede almeno 40 per chiudere la trattativa e puntare su Granit Xhaka del Bayer Leverkusen.