Lorenzo Querci va a canestro ad Agrigento

Lorenzo Querci, talento pratese e promettente cestista, torna a canestro con entusiasmo: dopo aver brillato al “Level Up Cmv Basketball Camp” e vinto il torneo “Boars and Beers”, firma con la Fortitudo Agrigento. Cresciuto nel settore giovanile del Pistoia Basket e già convocato nelle Nazionali Under 16 e Under 18, questa sarà la sua seconda esperienza in Serie B Nazionale, un passo fondamentale nel suo cammino di crescita e successo.

Ripartirà dalla Serie B Nazionale Lorenzo Querci. Il cestista pratese, che recentemente ha fatto tappa a Vaiano per partecipare al “Level Up Cmv Basketball Camp” e pure al torneo tre contro tre “Boars and Beers” (vincendolo), ha infatti firmato con la Fortitudo Agrigento. Per lui, cresciuto nel settore giovanile del Pistoia Basket e con alle spalle anche delle convocazioni nelle Nazionali Under 16 e Under 18, si tratterà della seconda esperienza in terra siciliana dopo quella a Capo d’Orlando. Nelle scorse quattro stagioni, il classe 2001 ha indossato la casacca dell’ Assigeco Piacenza in Serie A2 e nell’ultima ha ricoperto pure il ruolo di capitano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lorenzo Querci va a canestro ad Agrigento

