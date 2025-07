Sancho Juventus nuovi contatti col Manchester United per chiudere il colpo! Bozza d’intesa sull’ingaggio dell’inglese | ecco cosa manca per chiudere Ultime

La Juventus accelera sul fronte Sancho: nuovi contatti con il Manchester United sono in corso per definire l'affare. Con un'intesa di massima già raggiunta con l'inglese e una proposta contrattuale allettante, i bianconeri si preparano a chiudere un colpo importante per rinforzare il reparto offensivo. Ma cosa manca ancora per finalizzare l’operazione? Scopriamo gli ultimi dettagli che potrebbero far decollare questa trattativa entusiasmante.

Sancho Juventus, nuovi contatti col Manchester United per chiudere il colpo: i dettagli sull'affare. La Juve ha deciso di puntare forte su Jadon Sancho per rinforzare il proprio attacco e le corsie esterne. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero ha già raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, che ha dato disponibilità a trasferirsi. La proposta del calciomercato Juve prevede un contratto quadriennale da oltre 5 milioni netti a stagione, con l'aggiunta di bonus legati ai risultati. Questa bozza di accordo dimostra quanto il feeling tra la Juve e Sancho sia concreto, con il giocatore che ha mostrato una chiara volontà di vestirsi di bianconero.

