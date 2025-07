Il San Costanzo può esultare Ufficiale | ripescato in Promozione

Il San Costanzo può finalmente esultare: ufficialmente ripescato in Promozione! Dopo settimane di attesa, la decisione è arrivata, confermando il loro ritorno nel massimo campionato regionale. Con il Real Montalto che ha rinunciato al ripescaggio, la squadra di San Costanzo conquista un posto meritato, portando entusiasmo e speranza tra tifosi e società. È un nuovo capitolo di successi e sfide da affrontare con grinta e determinazione.

Il San Costanzo sarà ripescato in Promozione e la cosa è ormai ufficiale. L’altro ieri scadevano alle ore 19 le domande di ripescaggio e il Real Montalto che era primo in graduatoria di merito tra le società perdenti i due spareggi finali di Prima categoria davanti al San Costanzo ha preferito non inoltrare la domanda di ripescaggio e quindi il San Costanzo sarà la 32esima squadra di Promozione ad aver diritto a partecipare in questo campionato e stando alla territorialità sarà inserito nel Girone A. Per il San Costanzo che ha scelto come nuovo allenatore mister Carta (foto) si tratterebbe dopo l’esperienza nel 2022-23 della seconda partecipazione nel campionato di Promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il San Costanzo può esultare. Ufficiale: ripescato in Promozione

Ostra Calcio e San Costanzo si sfidano per la promozione in campo neutro - Oggi, il campo neutro diventa il palcoscenico di una sfida cruciale per Ostra Calcio e San Costanzo: chi trionferà avrà la certezza di volare in Promozione! In un contesto sportivo dove ogni punto conta, i dilettanti mostrano il loro valore, determinazione e passione.

