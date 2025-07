Avellino | divieto di avvicinamento per un 49enne accusato di violenze contro l’ex compagna

A Avellino, la Polizia di Stato interviene con rapidità e determinazione per proteggere le vittime di violenza. Un 49enne è stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, dopo che il GIP del Tribunale ha accolto la richiesta della Procura. Questa misura dimostra come le istituzioni siano impegnate a garantire sicurezza e giustizia, anche in situazioni già soggette a precedenti ammonimenti. La tutela delle vittime resta una priorità imprescindibile.

Avellino – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura, nei confronti di un 49enne residente in città. L’uomo, già destinatario in passato di un ammonimento del Questore per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

