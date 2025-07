Wimbledon 2025 montepremi da record | ecco quanto guadagna il vincitore

Wimbledon 2025 si distingue non solo per il suo fascino storico, ma anche per un record di montepremi che fa discutere: in palio ci sono ben 3 milioni di sterline per il vincitore, una cifra da sogno che riflette la crescita esponenziale di questo prestigioso torneo. La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz promette emozioni e ricchezze, segnando un nuovo traguardo nel mondo del tennis. Il montepremi complessivo e la crescita record testimoniano l'importanza crescente di Wimbledon nel panorama sportivo mondiale.

La finale maschile di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non è solo una sfida tra i due migliori tennisti del mondo, ma anche un confronto milionario. In palio non c’è soltanto il prestigioso trofeo dello Slam più antico del mondo, ma anche un assegno da capogiro: il vincitore incasserà 3 milioni di sterline, equivalenti a 3,5 milioni di euro. Montepremi complessivo e crescita record. Il montepremi totale dei Championships di quest’anno ha raggiunto la cifra record di 53,5 milioni di sterline, con un aumento del 7% rispetto al 2024. Una crescita che ha coinvolto tutti i turni del torneo, sia maschile che femminile, e che conferma Wimbledon come il torneo più ricco del circuito. 🔗 Leggi su Funweek.it

