Traffico Roma del 13-07-2025 ore 08 | 30

Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Luceverde Roma. Oggi, 13 luglio 2025 alle ore 8:30, il traffico sulla capitale si presenta intenso, con particolare congestione verso le località balneari del Lazio, come l’Aurelia, Pontina e via del Mare. Le principali arterie, tra cui A1 e A24, sono sotto pressione, e il fermo dei mezzi pesanti contribuisce a rendere questa giornata di bollino rosso ancora più complessa. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come affrontare al meglio questa giornata di traffico.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto dalla redazione giornata caratterizzata da traffico intenso direzione delle località balneari del Lazio 15 Aurelia Pontina e via del Mare traffico intenso lungo le principali arterie del territorio in particolare sulla A1 Firenze Roma Napoli e sulla A24 roma-l'aquila-teramo e sulla Roma Civitavecchia ad agevolare gli spostamenti i contributi c'è in questa giornata da bollino rosso il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria Nazionale Salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge non stop scattato alle 7 resterà in vigore fino alle 22 questa sera all'Olimpico terzo appuntamento Romano per ultimo previste nell'area del Foro Italico le consuete modifiche alla viabilità che coinvolgeranno alcune zone dei Lungotevere con i primi provvedimenti in vigore già dal pomeriggio ricordiamo che lo stadio è raggiungibile in modo sostenibile utilizzando le 19 linee del trasporto pubblico che convergono nella zona da tutta la città parliamo Ora invece trasporto ferroviario per segnalare che anche questa domenica sono in corso dei lavori alla nuova stazione Pigneto per questo motivo i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3 Roma Cesano Viterbo sono soggetti a modifiche o a limitazioni maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-07-2025 ore 08:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - intenso - giornata

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

BOLLINO ROSSO NEL WEEKEND TRAFFICO INTENSO SU TUTTA LA RETE ANAS Roma, 11 luglio 2025 – Anche per il secondo fine settimana di luglio è previsto traffico molto intenso su tutta la rete stradale e autostradale ANAS. Bollino rosso per le partenz Vai su Facebook

Traffico intenso per Pasqua e ponti: quali sono le giornate da bollino rosso; Roma paralizzata come non mai. Il mercoledì nero del traffico tra incendi, cantieri e treni in tilt; Roma paralizzata dal traffico: Raccordo e Olimpica in tilt, spostarsi in macchina e con i bus è un'impresa quotidiana.

Traffico intenso sulle principali autostrade italiane nel secondo weekend di luglio tra bollino giallo e rosso - Nel secondo fine settimana di luglio 2025, traffico intenso e rallentamenti sulle autostrade Adriatica, Tirrenica e Jonica; consigliate partenze mattutine e monitoraggio costante delle condizioni tram ... gaeta.it scrive

Traffico Lazio del 12-07-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione giornata caratterizzata da traffico intenso sia in direzione delle località balneari del Lazio sia a causa dei ... Da romadailynews.it