Serie a2 L’Urania trova punti dal perimetro I Wildcats si affidano a Kevion Taylor

Urania Milano rafforza il suo roster con un colpo di mercato da vero fuoriclasse: Kevion Taylor, la stella americana con una media di 17.9 punti, si unisce ad Alessandro Gentile per spingere i Wildcats verso nuovi traguardi. Classe 1998, proveniente da Valparaiso e con esperienza in Grecia, Taylor si prepara a lasciare il segno anche in Italia, portando energia e talento alla squadra. La sfida è appena iniziata…

Colpo di mercato in casa Urania Milano che piazza al fianco della stella Alessandro Gentile un altro pezzo da novanta con esperienza nella categoria. Si tratta dalla guardia americana Kevion Taylor (nella foto) che l’anno scorso ha prodotto 17.9 punti di media con la maglia di Torino. Classe 1998, uscito da Valparaiso University, ha fatto il suo esordio europeo in Grecia all’Iraklis Salonicco nel 2022, diventando nel 2024 il miglior marcatore nel campionato slovacco a 22.6 punti a partita. "Sono estremamente felice di entrare a fare parte della famiglia Wildcats. Ringrazio moltissimo la societĂ e lo staff tecnico per la fiducia e la grande opportunitĂ ", le dichiarazioni di routine del giocatore che indosserĂ la maglia numero 1 dei Wildcats. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie a2. L’Urania trova punti dal perimetro. I Wildcats si affidano a Kevion Taylor

