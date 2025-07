serie a1 bbc vittoria grandiosa poi il crollo

Una serie A1 ricca di emozioni, tra vittorie éclat e cadute improvvise, quella del Bbc Grosseto a San Marino: un inizio promettente con una sfida combattuta, seguito da un tonfo inatteso. Dopo il successo contro gli stranieri, la squadra si è trovata a dover affrontare una dura sconfitta contro gli italiani. Una partita che ha messo in luce la resilienza e le sfide di una stagione intensa, dimostrando come nel baseball, nulla sia mai scritto fino alla fine.

Una vittoria e una sconfitta per il Bbc Grosseto a San Marino. Dopo la bella vittoria con gli stranieri sul monte (1-0 il finale) la squadra biancorossa si inchina il pomeriggio con gli italiani in pedana (12-2 all’8°) in un match che era iniziato bene ma poi è finito in maniera pessima. Del Santo, ancora senza Giulianelli, consegna la pedana a Garbella. I biancorossi passano in vantaggio al 3°: base a Giovanni Garbella, valida di Green e ancora una valida di Martini. Poi il buio. Il San Marino segna 4 punti grazie ad un errore, una base e a due valide di Angulo e Diaz. Il rilievo di Robles sembra spegnere gli ardori del San Marino che però si scatenano tra il 7° (4 punti) e l’8° (altri 3) che permettono ai padroni di casa di scavare un solco profondo ormai incolmabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net