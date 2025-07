Fidanza | Sánchez è alla frutta e la sinistra italiana lo prende a modello La ricetta perfetta per il disastro

La scena politica italiana e europea si infiamma, con la destra in netta ascesa e la sinistra che sembra imitare modelli ormai superati. Carlo Fidanza, figura di spicco di Fratelli d’Italia, non ha dubbi: il trend vittorioso della destra va oltre le urne, conquistando anche le menti e le strategie, mentre l’opposizione sembra arrancare. È la fotografia di un cambiamento epocale che sta modellando il futuro del panorama politico.

«Oggi persino i socialisti copiano Giorgia Meloni. Non è un caso: è il segno che la destra vince non solo alle urne, ma sulle idee». Parola di Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles e vicepresidente di Ecr party, che proprio non le manda a dire. Intercettato dal Secolo d’Italia a margine di una tre giorni che ha visto la destra europea unita e determinata, Fidanza traccia una radiografia impietosa della sinistra: dalla fine dell’era Sánchez alle spaccature interne del Pd, fino alla mutazione silenziosa dei socialisti del Nord Europa. Ne emerge un quadro chiaro: a Bruxelles la bussola si è spostata, e a orientarla è l’Italia di Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it