Il Lesmo corre per i playoff | Ci siamo rinforzati

Migliorare quanto fatto nella passata stagione e disputare i playoff. Il Lesmo svela gli obiettivi per la stagione 202526 e proseguire nel suo progetto di crescita iniziato un anno fa. Il quinto posto ottenuto in primavera non è stato sufficiente per qualificarsi agli spareggi-promozione. Per questo la società ha lavorato in queste settimane per migliorare l'organico, affidato a un tecnico del calibro di Simone Fossati che "scende" dall'Eccellenza. Descrive la campagna acquisti l'esperto direttore sportivo Marino Fumagalli. "Ci piacerebbe fare i playoff che è il gradino che ci manca rispetto al campionato appena terminato, ben consci che competiamo con squadre più attrezzate e, di conseguenza, con un budget ben più alto del nostro.