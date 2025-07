Il guardiano della porta Anacoura n1 del Ravenna

Il Ravenna si rafforza con un nuovo protagonista tra i pali: Francesco Joyce Anacoura, il guardiano della porta anacoura N1 che promette di portare solidità e carisma alla squadra. Con una carriera ricca di esperienze e una presenza imponente, Anacoura rappresenta un acquisto strategico per il club giallorosso. La sua ufficializzazione, prevista nei prossimi giorni, segna un passo importante verso una stagione all'insegna della competitività e del successo.

Il Ravenna ha un nuovo portiere. Ieri mattina, il club giallorosso ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Francesco Joyce Anacoura, estremo difensore classe 1994. L’intesa sarà formalizzata nei termini previsti dai regolamenti federali, ovvero secondo i tempi legati alle decisioni del consiglio federale e all’ufficializzazione del ripescaggio in Serie C. Estremo difensore di grande struttura e personalità, Anacoura vanta un percorso di spessore, iniziato nei vivai di Inter e Parma e arricchito da numerose esperienze tra i professionisti con le maglie di Ancona, Cuneo, Rimini e, più recentemente, Sestri Levante – con cui ha conquistato la promozione in Serie C – e Giugliano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il guardiano della porta. Anacoura n.1 del Ravenna

In questa notizia si parla di: anacoura - ravenna - guardiano - porta

Calcio, Anacoura è il nuovo portiere del Ravenna - Il Ravenna si rinforza con un colpo importante: Francesco Joyce Anacoura, nato nel 1994, arriva come nuovo portiere.

The Guardian of the Gate. Anacoura, No. 1 of Ravenna..

Il guardiano della porta. Anacoura n.1 del Ravenna - Calcio serie D Tesserato dai giallorossi l’esperto portiere classe 1994 "Società forte e ambiziosa, un approccio nel quale mi ritrovo". sport.quotidiano.net scrive

Francesco Joyce Anacoura è un nuovo giocatore del Ravenna FC - Il Ravenna FC comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Francesco Joyce Anacoura, portiere classe 1994. Da ravenna24ore.it