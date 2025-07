Samb le parole di mister Palladini | L’obiettivo? Consolidarci in serie C

Samb, le parole di mister Palladini risuonano con entusiasmo: "Quello che è stato fatto appartiene al passato. Ora bisogna pensare al futuro." Un vero e proprio bagno di folla a Porto d’Ascoli, testimone della rinascita della squadra, che si prepara a consolidarsi in Serie C. Con il nuovo staff e una visione chiara, la Samb guarda avanti, determinata a scrivere un nuovo capitolo. Il futuro è già alle porte, e la passione non si ferma.

Un vero e proprio bagno di folla per la Samb nel giorno del raduno al Ciarrocchi di Porto d'Ascoli. La squadra ha ascoltato prima le parole del presidente Vittorio Massi, e poi quelle di Ottavio Palladini, che ha inserito nel suo staff un nuovo elemento. Si tratta di Dario Di Giannatale, ex attaccante della Samb dei primi anni novanta. "Quello che è stato fatto – esordisce così Palladini – appartiene al passato. Ora bisogna pensare al futuro. Il primo step è quello di fare gruppo al più presto, e di fare conoscere e fare capire ai nuovi arrivi la piazza in cui hanno l'onore di giocare. E' una Samb giovane, che però ha mantenuto l'ossatura della passata stagione.

