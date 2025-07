La Nuova Sondrio Calcio saluta il suo portierone argentino

La Nuova Sondrio dà l’addio a Nicolas Rodriguez, il portierone argentino che ha incantato tifosi e compagni con la sua grinta e affidabilità. Un vero baluardo nel percorso di successi della squadra, capace di trasformare ogni intervento in un gesto di sicurezza. La sua partenza segna una nuova pagina, ma il suo spirito rimarrà impresso nel cuore del club e dei sostenitori. Grazie di tutto, Nicolas!

La Nuova Sondrio saluta ufficialmente Nicolas Rodriguez, portiere argentino che nelle ultime stagioni ha difeso i pali della squadra con continuità, dedizione e rendimento costante, contribuendo in modo determinante ai risultati raggiunti. "Più di un portiere. Un baluardo del percorso trionfale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: sondrio - saluta - argentino - calcio

Gonzalo Escudero saluta la Nuova Sondrio - Poco più di un anno fa, Gonzalo Escudero ha scritto un capitolo importante nella storia della Nuova Sondrio, inaugurando il mercato con la sua conferma in biancazzurro.

BIENVENIDO, GONZALO La Solbiatese Calcio 1911 è lieta di annunciare il primo acquisto ufficiale della stagione 2025/26. Gonzalo Escudero è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. Esterno difensivo classe 1996, arriva dalla Nuova Sondrio, dove Vai su Facebook

La Nuova Sondrio Calcio saluta il suo portierone argentino; La Nuova Sondrio saluta Nicolas Rodriguez: un simbolo degli ultimi tre anni; Ora è ufficiale! Il difensore argentino saluta dopo 3 anni e punta a vincere un altro campionato.

Sondrio Calcio, il nuovo allenatore è Dario Ruben Bolzan - Il quarantottenne nativo di Nogoya (Argentina) Ruben Dario Bolzan è infatti il nuovo allenatore della Nuova Sondrio Calcio ... Come scrive ilgiorno.it

Sondrio Calcio: vendere sì, non retrocedere - Il Giorno - Sondrio Calcio: vendere sì, non retrocedere Mentre il presidente Mostacchi è in trattative, i supporter incrociano le dita per restare in Serie D. Scrive ilgiorno.it