Allerta meteo gialla per temporali | previsioni e aggiornamenti

Previsioni in allerta: alle prime luci di domenica 13 luglio 2025, un'allerta meteo gialla è scattata sulla Liguria, preannunciando temporali intensi e persistenti. La Protezione Civile monitora con attenzione le condizioni climatiche, invitando alla prudenza. Con il rischio di forti precipitazioni nella zona centro-levante, è fondamentale essere pronti a eventuali disagi. Restate aggiornati e preparatevi a fronteggiare questa intensa ondata di maltempo, che potrebbe durare fino alle 17.

È scattata alle 3 del mattino di domenica 13 luglio 2025 e andrà avanti fino alle ore 17 l'allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria emessa da Arpal che ha parlato di possibili temporali prima sul centro-levante, che potrebbero anche essere forti e persistenti, e di un quadro.

In questa notizia si parla di: temporali - allerta - meteo - gialla

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

ALLERTA METEO GIALLA Si informa che è stata diramata una nuova allerta meteo con codice colore GIALLO per rischio IDROGEOLOGICO - IDRAULICO AL RETICOLO MINORE e TEMPORALI FORTI dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di Domenica 13 Luglio. Vai su Facebook

ALLERTA METEO GIALLA - TEMPORALI E VENTO (Messaggio di allertamento 038/2025 della Regione Marche) ? Valida dalle 14:00 del 08/07/2025 alle 24:00 del 09/07/2025 Per info ? https://allertameteo.regione.marche.it/allerte-e-bollettini… # Vai su X

