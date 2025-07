Cade ai bagni di Masino escursionista soccorso

Un pomeriggio di avventura che si è trasformato in un intervento di soccorso, quando un escursionista di 59 anni è caduto nei pressi della cascata dei Bagni di Masino. La pronta risposta delle squadre di emergenza ha permesso di intervenire tempestivamente e di mettere in sicurezza l’uomo. La natura, affascinante ma insidiosa, richiede sempre attenzione e rispetto: la sua forza ci ricorda di essere preparati e cauti in ogni esplorazione.

Un uomo di 59 anni è stato soccorso ieri, venerdì 11 luglio, nei pressi della cascata dei Bagni di Masino, dopo essere caduto mentre si trovava in escursione nella zona. L’allarme è scattato intorno alle 12:30, quando la centrale operativa di SOREU delle Alpi ha attivato i tecnici della Stazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

