calciomercato pisa la difesa rimane un punto importante per i nerazzurri il nome in cima alla lista

Il calciomercato del Pisa si infiamma con ambizioni chiare: rafforzare la difesa. Tra i nomi più caldi, spiccano Siebert, Troilo e Idzes, con due acquisti già ufficializzati. La corsa ai rinforzi prosegue, e il club nerazzurro punta a consolidare il reparto arretrato per affrontare al meglio la stagione. Il futuro dei nerazzurri dipende anche da queste scelte strategiche, che potrebbero fare la differenza nel cammino verso obiettivi ambiziosi.

Il calciomercato Pisa continua a muoversi con decisione sul mercato, in particolare per rinforzare la difesa. L'ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Jamil Siebert, promettente difensore centrale del Fortuna Dusseldorf e nazionale tedesco

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

