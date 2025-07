baseball troppe assenze di peso estra siena bsc va ko

Sconfitta amara per l’Estra Siena Bsc, che cade sul diamante di Arezzo contro le Nuove Pantere Lucca. Le numerose assenze chiave, tra cui Pichardo e Castillejos, hanno pesato sul risultato finale, che si è deciso già nelle prime riprese. La squadra toscana ha visto sfumare l’opportunità di una vittoria, subendo un big inning da 5 punti e spegnendo le speranze di rimonta. Ora, l’obiettivo è rialzarsi e tornare in carreggiata.

E’ caduta sul diamante neutro di Arezzo, l’ Estra Siena Bsc che ha ceduto 14-2 alle Nuove Pantere Lucca al termine di una sfida dove le pesanti assenze (su tutte il ricevitore Anthony Pichardo e il prima base Paul Castillejos ) si sono fatte sentire. Un match deciso già nelle prime riprese, con Lucca capace di piazzare un big inning da 5 punti al 2’, che ha ammazzato la partita, poi chiusa anticipatamente al 7’ per manifesta superiorità. L’Estra è partita in salita, incassando tre punti al primo e cinque al secondo, complice una difficile partenza del mancino Cacciatore, schierato sul monte per dare un po’ di respiro ad Alejandro Fernandez Matos, poi subentrato al suo posto per chiudere la seconda ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net