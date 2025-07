Allen scomparso dal camping a Ventimiglia il dolore del papà | Stavamo montando la tenda a un tratto non c' era più

La scomparsa di Allen Bernard Ganao, il piccolo di appena 5 anni s vanito nel nulla durante una vacanza a Ventimiglia, ha sconvolto l’intera comunità. Mentre la famiglia e le autorità cercano con ogni mezzo il bambino, il dolore e l’ansia crescono. La speranza di ritrovarlo sano e salvo resta viva, perché ogni secondo conta in questa difficile corsa contro il tempo.

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra che il caso di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso misteriosamente a Ventimiglia, sia avvolto da più dubbi che certezze.

