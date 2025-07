Sport in tv domenica 13 luglio | dalla finale di Wimbledon al Tour tutti gli appuntamenti

Preparatevi a una domenica all'insegna dello sport di altissimo livello: dalla finale di Wimbledon con Sinner contro Alcaraz, alle sfide delle nostre azzurre in Nations League e Mondiali, fino alla nona tappa del Tour de France. Un giorno ricco di emozioni e adrenalina, perfetto per vivere ogni momento come se fosse il più importante. Non perdere neanche un attimo: questa è la giornata da segnare sul calendario!

Sport in tv domenica 13 luglio, Sinner sfida Alcaraz nella finale di Wimbledon, Azzurre di pallavolo e pallanuoto in campo per Nations League e Mondiali e nona tappa del Tour de France Una domenica da vivere intensamente, anche solo per il fatto che c’è l’ultimo atto del torneo di Wimbledon e, proprio come al Roland Garros, Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz. Una bella possibilità di rivincita per il tennista altoatesino dopo la tremenda beffa nel torneo parigino, perso dopo aver mandato in fumo due match point. Wimbledon, come detto, ma non solo. Il Tour de France è arrivato alla nona tappa ed inizia a scaldarsi. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: wimbledon - domenica - sport - luglio

Wimbledon 2025: Alcaraz, Sabalenka e tante storie nella domenica di mezzo. In campo anche Errani/Vavassori - Wimbledon 2025 si accende con emozioni senza precedenti: Alcaraz e Sabalenka pronti a sfidarsi, mentre sul campo si allenano anche Errani e Vavassori.

Dalle origini a Wimbledon 2025: la saga continua Domenica 13 luglio dalle 17 la finale maschile di Wimbledon 2025 in esclusiva su Sky Sport #SkySport #SkyTennis #Wimbledon #Sinner #Alcaraz Vai su X

++UFFICIALE: LA FINALE M DI WIMBLEDON IN CHIARO SU TV8++ Sky ha annunciato che la finale del torneo di singolare M, in programma domenica 13 luglio, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (oltre che da Sky Sport e NOW). P.S., si tratta di una decisione p Vai su Facebook

Sport in tv oggi (domenica 13 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv domenica 13 luglio: dalla finale di Wimbledon al Tour, tutti gli appuntamenti; Wimbledon, la vigilia di Sinner e Alcaraz LIVE.

Sinner-Alcaraz, finale di Wimbledon 2025: quando si gioca e dove vederla in tv - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno domenica 13 luglio sul Centrale dell’All England Club. Secondo ilsole24ore.com

Sinner-Alcaraz, oggi finale di Wimbledon 2025: quando si gioca, orario e dove vederla in chiaro (tv e streaming) - Alcaraz, ancora una volta uno contro l'altro in una finale Slam, a poche settimane dal match epico a Parigi. Secondo msn.com