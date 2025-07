Coppia sfrattata è costretta a vivere in macchina | Mio marito ha un' invalidità del 67% non possiamo andare avanti così

una coppia di Cesena, lei originaria di Forlì, non solo affronta le sfide quotidiane, ma si trova a vivere in auto dopo essere stata sfrattata. La loro storia mette in luce le difficoltà reali di chi lotta per mantenere dignità e speranza in un contesto sempre più complesso. È un richiamo potente alla necessità di solidarietà e di un sistema di supporto più umano e accessibile per tutte le famiglie in difficoltà.

Difficoltà fisiche, risorse economiche che sembrano non bastare mai e la mancanza di un tetto sopra la testa. Oggi, con le difficoltà di trovare un affitto a prezzi calmierati, forse questa è una situazione più comune di quanto si pensi. Ma una coppia di Cesena, lei originaria di Forlì, non solo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

