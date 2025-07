Bollette AMAP Russo replica a Oddo | Basta riscrivere la storia la mia non è demagogia

Le tensioni sulla gestione delle bollette AMAP continuano a scaldare il dibattito politico locale. Mentre Russo replica duramente ad Oddo, accusandolo di riscrivere la storia e di demagogia, il consigliere sottolinea che l’adesione all’ATI aveva come obiettivo migliorare il servizio, non imporre tariffe esorbitanti. La questione del recesso rimane aperta, e sarà fondamentale valutare tutte le opzioni per tutelare i cittadini.

Il Consigliere attacca: "Votammo l'adesione all'ATI per migliorare il servizio, non per bollette esorbitanti e disagi. Il recesso è possibile e va valutato" L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Bollette AMAP, Russo replica a Oddo: “Basta riscrivere la storia, la mia non è demagogia”

In questa notizia si parla di: bollette - amap - russo - replica

Le prime bollette AMAP sono un salasso a Monreale, PD all’attacco: “Fallimento evidente” - Le prime bollette Amap a Monreale sono un vero salasso, scatenando forti polemiche tra cittadini e politica.

Bollette AMAP, Russo replica a Oddo: Basta riscrivere la storia, la mia non è demagogia.

Bollette Amap, il Pd di Monreale: “Il fallimento è evidente, ora si torni alla gestione in house” - Dura presa di posizione del gruppo consiliare Dem quando ai cittadini vengono recapitati esosi avvisi di pagamento MONREALE, 28 giugno – “Avevamo ragione: ... Segnala monrealenews.it

Bollette AMAP a Monreale: l’assessore Oddo chiarisce e si impegna per soluzioni concrete - Monreale – L’assessore Oddo risponde al Consigliere Sandro Russo: “Parliamo chiaro. Da informazione.it