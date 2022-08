Milan | Kjaer | 'Lo scudetto lo sento mio Leao deve sempre essere decisivo Kalulu stagione top | ma al derby gioco io'

AntoVitiello : Dopo otto mesi entra in campo #Kjaer Bellissima notizia per il #Milan Grande giocatore e grande leader - lucabianchin7 : Duecento minuti a #MarsigliaMilan, già file agli ingressi e (parecchie) decine di tifosi fuori dallo stadio. C’est… - sportli26181512 : Milan, Kjaer: 'Lo scudetto lo sento mio. Leao deve sempre essere decisivo. Kalulu stagione top, ma al derby gioco i… - MilanPress_it : Simon #Kjaer si racconta a SportWeek: 'Pronosticano Juventus e Inter? Ma io li capisco: quando mancavano dieci part… - teo_acm : 'Inter e Juve favorite per lo Scudetto? Li capisco, sono state aggressive sul mercato. L'anno scorso nessuno credev… -

Puntuale, codino d'ordinanza, alto e imperioso come solo un vichingo potrebbe essere (e perdonate la banalità), Simonsi presenta sferrando un colpo basso: "Non mi piace parlare di me". "E comunque non ho molto da raccontare: sono sempre stato una persona riservata, normale. Mi piace il mio lavoro e stare a ...Lo scudetto lo sente suo ma vorrebbe tanto vincerne un altro da protagonista in campo. Simonè finalmente tornato in campo dopo il grave infortunio al ginocchio e intervistato da SportWeek, il magazine della Gazzetta dello Sport, rivela: Ritrovare un posto da titolare non sarà facile ...Nonostante lo scudetto vinto, il Milan non viene visto da molti come la favorita per il prossimo campionato. Ecco il pensiero di Simon Kjaer a SportWeek, inserto settimanale della Gazzetta ...Il difensore danese si confessa a Sportweek: barba e capelli lunghi "perché mi sentivo come quelli che vivono da soli. Kalulu non è un rivale ma un compagno, però al derby voglio esserci. Io e Ibra C ...