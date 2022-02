UFFICIALE -L’Al-Rayyan esonera Laurent Blanc: panchina affidata a Cordova (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Dopo quattro partite senza vittorie, Al-Rayyan ha deciso di licenziare Laurent Blanc. In campionato il club è nono e la crisi è peggiorata nelle ultime partite. Al-Rayyan ha deciso di puntare sul cileno Nicolas Cordova, che in precedenza aveva allenato la nazionale del Qatar U23. Nel dicembre 2020, più di quattro anni dopo la fine della sua avventura al Paris Saint-Germain, Laurent Blanc ha lasciato il club del Qatar con un record di 19 vittorie, 7 pareggi e 22 sconfitte in 48 partite. Aggiornato il 13 Febbraio 2022 da amministratore amministratore Leggi su goalnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Dopo quattro partite senza vittorie, Al-ha deciso di licenziare. In campionato il club è nono e la crisi è peggiorata nelle ultime partite. Al-ha deciso di puntare sul cileno Nicolas, che in precedenza aveva allenato la nazionale del Qatar U23. Nel dicembre 2020, più di quattro anni dopo la fine della sua avventura al Paris Saint-Germain,ha lasciato il club del Qatar con un record di 19 vittorie, 7 pareggi e 22 sconfitte in 48 partite. Aggiornato il 13 Febbraio 2022 da amministratore amministratore

