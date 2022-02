Sabrina Ghio presto mamma per la seconda volta | a Verissimo annuncia sesso e nome del nascituro

(Di sabato 5 febbraio 2022)fa un doppio importante annuncio nel salotto di. L’ex tronista di Uomini e donne a breve coronerà il suo sogno di diventare madre per la, dopo un anno difficile e segnato da 3 gravidanze interrotte. Ai microfoni di Silvia Toffanin racconta la sua felicità per il lieto evento prossimo a concretizzarsi e riveladelnuovamente madre dopo un anno difficileè in dolce attesa e, ospite oggi pomeriggio a, racconta la sua felicità per il lieto evento, dopo un anno complicatissimo. L’ex tronista di Uomini e donne ha infatti dovuto fare i conti con un processo ...

GretaSmara : Sabrina Ghio aspetta una bambina ?? Si merita ogni cosa bella #Verissimo - its_jade22 : Che donna Sabrina Ghio, una forza immensa ?? #verissimo - FedericaBagnol3 : RT @IsaeChia: #UominieDonne, Sabrina Ghio svela il nome e il sesso del bebè che aspetta da Carlo Negri L’ex tronista ha già una figlia nat… - seadatrash : Sabrina Ghio aspetta una femmina?? - ariannad__7 : RT @valepossi27: Sabrina Ghio, ti voglio bene ? #Verissimo -

Carlo Negri, fidanzato/ Dal tumore di lei ad anello e gravidanza Valentina Rapisarda e le parole sulla rottura con Andrea Cerioli Valentina Rapisarda, qualche tempo fa, ha parlato della ...Carlo Negri, fidanzato/ Dal tumore di lei ad anello e gravidanza Lo showman siciliano, protagonista della serata inaugurale del Festival 2022, li aveva tirati in ballo in uno dei suoi ...Sabrina Ghio fa un doppio importante annuncio nel salotto di Verissimo. L’ex tronista di Uomini e donne a breve coronerà il suo sogno di diventare madre per la seconda volta, dopo un anno difficile e ...Sabrina Ghio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo in occasione della puntata che va in onda sabato 5 febbraio, racconta la sua lotta contro la malattia, il Papilloma Virus. L’ex volto di Uomini e ...