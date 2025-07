15 anni sono già un traguardo

15 anni sono già un traguardo significativo, un vero e proprio capitolo di vita condivisa. Sabato scorso abbiamo celebrato con gioia questa tappa speciale di amici che, in grande stile, ci hanno ricordato quanto sia prezioso il tempo trascorso insieme. Mentre un tempo si aspettava il quarantesimo o cinquantesimo anniversario, oggi anche 15 anni sono motivo di festa e riflessione: un simbolo di amore, impegno e crescita reciproca.

Sabato scorso siamo stati invitati ad una cena per il 15esimo anniversario di matrimonio di una coppia di amici. Una cena in grande stile per un grande traguardo! Fino a qualche anno fa si iniziava a festeggiare dalle nozze d’argento cioè dopo 25 anni insieme e poi in modo ancora più solenne quelle d’oro! 50 anni insieme: una vita. Se uno non ci arrivava era solo per motivi. naturali non personali. Ora 15 anni insieme sono già considerati un traguardo. E questo dovrebbe farci riflettere! Ecco perché ci stupiamo nel leggere che alla base di un’unione c’è la stima reciproca. Io la chiamerei l’uovo di Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 15 anni sono già un traguardo

In questa notizia si parla di: anni - traguardo - sono - insieme

Box office: httyd supera un traguardo storico 28 anni dopo - Il mondo del cinema sorprende ancora una volta: "How to Train Your Dragon" supera un traguardo storico dopo 28 anni, mentre il box office di giugno 2025 si distingue per performance sorprendenti.

Tanti auguri di cuore alla signora Maria Salvatori, che ha raggiunto il fantastico traguardo dei 100 anni! Sono rimasto profondamente colpito dalla sua straordinaria lucidità e vitalità. Durante i nostri momenti insieme, Maria ha condiviso con me numerosi racco Vai su Facebook

15 anni sono già un traguardo; Fondazione Veronesi e Citrus celebrano un traguardo importante: 10 anni insieme per la ricerca; Trenta candeline per la Tycos: Una festa con tante emozioni.

Il Dalai Lama al traguardo dei 90 anni - Il Dalai Lama partecipa alle preghiere di lunga vita per il suo 90 compleanno insieme ai suoi devoti a McLeod Ganj, ai piedi dell'Himalaya indiano. Segnala ilgiornale.it

Da 61 anni insieme. Una coppia da record - MSN - Si guardano ancora con gli occhi innamorati di un tempo, immutato anche se sono passati tanti anni e sui visi i segni di 61 anni vissuti intensamente, dei quali una settantina, insieme. Da msn.com