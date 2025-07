Basta ora ve lo tolgo Reazione a catena Pino Insegno nero con le campionesse Il gelo tra il pubblico

Le tre sorelle toscane, conosciute come “le Pari e Patta”, hanno portato una ventata di simpatia e astuzia nello studio di Reazione a Catena, sconvolgendo i campioni in carica e conquistando il titolo di nuove regine del quiz di Rai 1. Con il loro affiatamento e la passione condivisa per gli scacchi, sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di successo. E ora, non resta che scoprire...

Una nuova ventata di simpatia e astuzia ha travolto lo studio di Reazione a Catena, dove tre sorelle toscane – Stella, Sara e Valentina – hanno scalzato i campioni in carica e conquistato il titolo di nuove regine del quiz di Rai 1. Soprannominate "le Pari e Patta", le tre giovani si sono presentate con un affiatamento fuori dal comune e una passione condivisa per gli scacchi, disciplina nella quale sono campionesse regionali. Il loro soprannome deriva proprio dal mondo delle 64 caselle: "pari e patta", infatti, è un modo informale di dire "pareggio", risultato piuttosto frequente nelle loro sfide.

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO - Torna su Rai1 il game show "Reazione a Catena" dal 8 giugno 2025, alle 18.45, con la 19ª edizione. Curato da Pino Insegno, il programma sfida l'intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

«Finalmente hanno perso. » È bastato questo commento di un utente sui social per riassumere l'atmosfera che si respira tra i fan di Reazione a Catena dopo la puntata del 30 giugno su Rai 1. Le Trerapiste, il trio romano composto da Francesca Di Pillo, Virgin

Reazione a Catena, le ‘Volta pagina’ vincono ma è caos sui social: “Dovrebbero lasciare”; Reazione a Catena, scatta il boicottaggio dei telespettatori: furia contro Le Volta Buona; Le ’Volta pagina’ lasciano il programma ’Reazione a catena’.

Ecco chi sono le Trerapiste, campionesse di "Reazione a catena" - Campionesse dal 22 giugno, continuano la loro cavalcata per superare il record di permanenza in trasmissione de "I Tiri Liberi"

Reazione a catena, le 'Trerapiste' vincono sempre e i social si ribellano: "Così diventa noioso" - Campionesse ancora vincenti, ma sempre con cifre minime: cosa è successo nella puntata di venerdì 4 luglio 2025 di Reazione a Catena