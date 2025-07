La paura per il gomito l’incubo quarti Shelton on fire | le 5 incognite di Sinner a Wimbledon e quei precedenti che fanno ben sperare

il sapore di una sfida imperdibile, ricca di incognite e speranze. Tra il timore per il gomito di Sinner e l’ardore di Shelton sull’erba londinese, il quarto di finale a Wimbledon promette emozioni intense e sorprese inaspettate. In attesa di scoprire chi avrà la meglio, analizziamo le cinque incognite di questa partita e i precedenti che fanno ben sperare i tifosi italiani.

L'incognita gomito, una prestazione non convincente agli ottavi e l'incubo quarti di finale per Sinner. La consapevolezza di avere un'occasione unica, la conseguente pressione e un gioco su erba che diventa sempre più interessante per Shelton. Quello tra il numero uno al mondo e l'americano è un quarto di finale a Wimbledon ( orario e dove vedere gli italiani in tv ) e già di per sé è un match che non si vive come gli altri. Ma questo ha ancora un'importanza maggiore. Perché intorno alla sfida ci sono mille sfumature e mille dubbi. Fisici, di personalità, di tenuta mentale. 1 – Sinner e l'incognita gomito.

