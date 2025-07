Arti marziali - Taekwondo Kin Sori | cerimonia delle cinture Anche Wonder Woman in piazza

Un pomeriggio di pura magia e adrenalina, dove arti marziali e grande spettacolo si sono incontrati in un’atmosfera vibrante e coinvolgente. La società Kin Sori ha saputo trasformare la cerimonia delle cinture in un evento indimenticabile, culminato con una sorpresa straordinaria: l’arrivo di Wonder Woman in persona! Un momento che resterà impresso nel cuore di tutti, giovani atleti e genitori, testimoni di un’esperienza unica e emozionante.

A sorpresa è arrivata anche Wonder Woman. Una giornata che rimarrà impressa nella memoria di giovani atleti e genitori. La società Kin Sori e la sua annuale " Cerimonia delle cinture " ha creato un momento di grande emozione e riconoscimento per l'impegno e la crescita dei suoi allievi del taekwondo. Quest'anno l'evento ha riservato una sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta: l'inaspettata e "spettacolare" apparizione di un ospite d'onore direttamente dal mondo dei fumetti e del cinema, l'inconfondibile Wonder Woman. L'atmosfera era già carica al palazzetto, dove decine di giovani taekwondoka, dai più piccoli (con le cinture bianche) ai più esperti, prossimi al passaggio alla nera, si preparavano a ricevere il frutto del loro duro lavoro.

