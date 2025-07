Trovata morta in casa a Padova riaperto il caso di Maria Pellegrini 17 anni dopo | indagato 47enne grazie al Dna

Un mistero che sembrava chiuso si riapre a Padova: dopo 17 anni, il caso di Maria Pellegrini, la giovane maestra scomparsa nel 2008, torna sotto i riflettori. Grazie all’analisi del DNA, è stato possibile identificare un sospettato, un uomo di 47 anni. Un’indagine che riaccende speranze di giustizia e rivela quanto la scienza possa fare la differenza nelle vicende più oscure. Continua a leggere.

È stato riaperto dopo 17 anni il caso legato alla morte di Maria Pellegrini, la maestra uccisa a Padova nel dicembre del 2008 e trovata senza vita in casa. Per il decesso è ora indagato un 47enne: a incastrarlo, delle tracce di Dna trovate su un pezzo di nastro adesivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

