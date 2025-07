Petrolio in calo Wti a 68,15 dollari

Le quotazioni internazionali del petrolio registrano un calo questa mattina, con il WTI per agosto in diminuzione dello 0,26% a 68,15 dollari e il Brent per settembre sceso dello 0,24% a 69,98 dollari. Questa flessione riflette le attuali dinamiche di mercato, che potrebbero influenzare i prezzi e le strategie degli operatori energetici nei prossimi giorni. Scopriamo insieme cosa sta guidando questa tendenza e quali sono le prospettive future.

