Nouri al Jarrah poeta siriano ha fatto dell’incontro mitico tra Oriente e Occidente il suo tratto distintivo

l’arte e la poesia, che attraversano i secoli e le culture. Nouri al Jarrah, poeta siriano, fa risuonare questa connessione attraverso versi che uniscono Oriente e Occidente, ricordandoci che le anime dei morti continuano a vivere tra le fronde degli alberi, custodendo i ricordi più profondi. Un viaggio poetico nel tempo e nello spazio, dove ogni parola è un ponte tra mondi lontani.

“Le anime dei morti vagano sulle cime degli alberi”. Quasi duemila anni fa, Barate osservava le fronde di qualche castagno, sormontato dal cielo scuro della Gran Bretagna, cercando il volto di Regina: la sua amata. E non trovandolo, perché ormai defunta, le dedicò una lapide con una scritta: “Regina, la signora liberata da Barate, che dolore”. Questa frase venne incisa in latino e in aramaico palmireno, a testimoniare, eternamente, l’incontro di queste due anime sconosciute. Nouri Al Jarrah, poeta siriano, autore di numerose raccolte di poesie tradotte in molte lingue, e voce fra le più importanti della poesia araba contemporanea, venne a conoscenza di questa storia d’amore, recandosi al vallo di Adriano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it