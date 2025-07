Xhaka Juve Tuttosport lo svizzero è tentato dai bianconeri! Considera chiuso il suo capitolo al Bayer può partire per questa cifra

Granit Xhaka, il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen, sembra ormai deciso a voltare pagina. Dopo aver concluso il suo capitolo in Bundesliga, il suo cuore pulsa per una nuova sfida, e la Juventus potrebbe essere la destinazione ideale. La trattativa si fa calda e l'interesse dei bianconeri si fa sempre piĂą concreto: sarĂ questa la mossa giusta per rinvigorire il centrocampo di Allegri? Solo il tempo svelerĂ il suo prossimo capitolo.

Xhaka Juve (Tuttosport), lo svizzero è tentato dai bianconeri! Considera chiuso il suo capitolo al Bayer, può lasciare la Germania per questa cifra. Granit Xhaka  è pronto a vivere una nuova avventura e la Juve  potrebbe essere la sua destinazione. Il centrocampista del Bayer Leverkusen, come riportato da Tuttosport, considera ormai chiuso il suo ciclo in Bundesliga e sarebbe molto tentato dalla proposta bianconera. Xhaka, che ha avuto un impatto decisivo con il club tedesco negli ultimi anni, è alla ricerca di un nuovo stimolo, e la Juve  rappresenta un’opportunitĂ allettante per lui, soprattutto con la squadra bianconera che sta cercando un innesto di qualitĂ a centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Xhaka Juve (Tuttosport), lo svizzero è tentato dai bianconeri! Considera chiuso il suo capitolo al Bayer, può partire per questa cifra

In questa notizia si parla di: juve - tuttosport - svizzero - tentato

Tuttosport – Da Koopmeiners a Weah, cosa fanno i giocatori Juve prima del Mondiale er Club - L'aria di cambiamento aleggia in casa Juventus, con i bianconeri pronti a tuffarsi nel futuro, tra nuovi acquisti e sfide internazionali.

Juventus, confermato il tentativo per Inzaghi: il retroscena; I surreali cori anti Juve, il tentativo Nesta, e intanto Sbraitaro Martinez; Juve, Nedved non chiude a Pogba. Tentativo per gennaio.

Tuttosport - Sancho e Juve, ci siamo, Xhaka dice sì - Nella prima pagina di oggi, Tuttosport ha scelto il seguente come titolo ... Da tuttojuve.com

Savona Juve, rinnovo in arrivo: scadenza e nuovo stipendio - Juventus News 24 - Savona Juve, in arrivo il rinnovo: scadenza e nuovo stipendio per il terzino bianconero, i dettagli dell’accordo forniti dall’edizione di oggi di Tuttosport L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto ... Si legge su juventusnews24.com