Argentina Milei taglia i fondi per la memoria storica ma le abuelas ritrovano il 140° figlio di desaparecidos

In un momento di forte tensione politica, con il governo argentino di Milei che taglia i fondi per la memoria storica, le abuelas di Plaza de Mayo continuano a scrivere pagine di speranza e resilienza. Estela Barnes de Carlotto, presidente delle abuelas, aggiorna con emozione il numero dei nipoti ritrovati: ora sono 140. Questa testimonianza di forza e determinazione dimostra che, nonostante le sfide, la memoria e l’amore prevalgono.

Estela Barnes de Carlotto, presidentessa delle Abuelas de Plaza de Mayo (nella foto), si avvicina a una parete della Casa por la identidad e aggiorna il numero dei nipoti che hanno recuperato la loro vera identitĂ , scritto su un segnapunti in cartone. Ora sono 140. L’annuncio dell’ultima persona ritrovata, figlio di due desaparecidos vittime della dittatura di Jorge Videla in Argentina, è stato dato durante una conferenza stampa organizzata all’interno della ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a Buenos Aires, centro clandestino di detenzione e tortura durante il regime militare. “Ancora una volta la veritĂ prevale sull’oblio”, ha affermato Carlotto difronte a una platea commossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Argentina, Milei taglia i fondi per la memoria storica ma le “abuelas” ritrovano il 140° figlio di desaparecidos

