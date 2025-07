Djokovic fiuta la grande occasione a Wimbledon | la prima volta ai quarti di Cobolli è un’impresa quasi impossibile

Il giovane Flavio Cobolli è pronto a scrivere una pagina storica del suo percorso, affrontando l’esperto Novak Djokovic ai quarti di Wimbledon. Un’occasione irripetibile per il talento romano di sfidare uno dei più grandi campioni di sempre, in un match che potrebbe consacrarlo definitivamente tra le star del tennis internazionale. La sfida tra esperienza e gioventù si preannuncia infuocata: il futuro del tennis italiano potrebbe cambiare per sempre in questa emozionante sfida.

Sarà Novak Djokovic l'avversario di Flavio Cobolli ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, all'esordio assoluto tra i migliori 8 in un torneo di questo prestigio, sfiderà il serbo che a Londra cerca il 25esimo titolo Slam della sua carriera. È la prova del 9 per l'italiano, che si regala la possibilità di giocare contro il campione 38enne nel tempio inglese del tennis, il palcoscenico più importante della sua carriera finora. Il match – in programma oggi 9 luglio sul Campo Centrale (qui gli orari ) – decreterà quindi uno dei due semifinalisti della parte alta di tabellone, che sfiderà il vincente del match tra Jannik Sinner e l'americano Ben Shelton.

