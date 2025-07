InsideAsia – La crisi del riso in Giappone

insideasia 8211 la crisi del riso in Giappone. Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! L’articolo che abbiamo preparato in questa edizione svela i motivi dietro la

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! L’articolo che abbiamo preparato in esclusiva per gli abbonati parla della crisi del riso in Giappone. A Tokyo e dintorni i prezzi di questo alimento sono raddoppiati rispetto allo scorso anno. Piccolo problema: l’aumento del costo dei beni di prima necessità è diventato il cuore del crescente malcontento popolare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

In questa notizia si parla di: insideasia - crisi - riso - giappone

InsideAsia – La crisi del riso in Giappone - Carissime lettrici, cari lettori,ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. msn.com scrive

La crisi del riso in Giappone è più grave di quanto crediamo - La crisi del riso in Giappone sta assumendo connotati di una certa gravità per le sue implicazioni in economia e politica. Scrive investireoggi.it