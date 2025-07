Basket serie B Interregionale La Mens Sana mette a segno il primo colpo Ingaggiato Perin ex capitano di Piacenza

La Mens Sana Siena si rafforza con un colpo di grande peso: l’ingaggio di Marco Perin, ex capitano di Piacenza e figura di spicco nel panorama della Serie B interregionale. Il talento grossetano, classe 1993, porta in dote esperienza, leadership e un bagaglio tecnico di alto livello, pronti a scrivere nuove pagine di successi nella stagione 2025/26. Un’operazione strategica che testimonia la volontà del club di puntare in alto.

Il dg Caliani lo aveva anticipato a margine della presentazione di Vecchi e ieri è diventato ufficiale. Marco Perin (foto), grossetano, è il primo acquisto della Note di Siena 2526. Il giocatore, classe 1993, ex capitano di Piacenza in B Nazionale dopo aver effettuato le foto di rito ha firmato il contratto che lo lega al club dove è cresciuto arrivando anche in prima squadra. Un innesto di grande spessore tecnico e caratteriale viste le doti di leadership del play che ha militato sempre tra B Unica, B Nazionale e A2. Perin comporrà il pacchetto degli esterni con i confermati Pannini, Belli, Neri e Pucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. La Mens Sana mette a segno il primo colpo. Ingaggiato Perin, ex capitano di Piacenza

