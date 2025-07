Sale ad almeno cento il numero dei morti in Texas

Le inondazioni che hanno colpito il Texas hanno causato una tragedia senza precedenti, con il bilancio delle vittime che si supera ora le cento unità. Nel cuore del sud degli Stati Uniti, le piogge torrenziali hanno trasformato le strade in fiumi, lasciando dietro di sé un devastante segno di distruzione. La community americana si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre si cercano soluzioni per affrontare questa emergenza climatica. La situazione rimane critica e in continuo aggiornamento.

Le inondazioni che hanno devastato il Texas, nel sud degli Stati Uniti, hanno provocato più di cento morti, secondo un nuovo bilancio delle autorità. Nella notte tra giovedì e venerdì, nel giro di sei ore, nella parte centro-meridionale della contea di Kerr sono caduti tra i 12 e i 25 centimetri di pioggia. Il National Weather Service, l'agenzia meteorologica statunitense, ha detto che in certe zone tra giovedì e lunedì sono caduti più di 50 centimetri di acqua: l'equivalente di mesi di pioggia. Il terreno nella zona è inoltre molto argilloso e non assorbe l'acqua, che quindi si riversa nei torrenti e nei fiumi, facendoli ingrossare molto rapidamente.

