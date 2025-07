Acerra | 65enne muore dopo un malore mentre era sul motociclo elettrico

Una giornata drammatica ad Acerra, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita improvvisamente a causa di un malore mentre era alla guida di un motociclo elettrico. L’incidente, avvenuto vicino alla Chiesa dell’Annunziata, ha sconvolto la comunità locale. Un episodio che mette in luce l’importanza della prevenzione e della prudenza, ricordandoci quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute in ogni momento.

Ad Acerra, un uomo di 68 anni ha perso la vita a seguito di un malore fatale mentre si trovava alla guida di un motociclo elettrico. Il tragico episodio si è verificato nella giornata di ieri, martedì 8 luglio, a pochi metri dalla Chiesa dell'Annunziata, lungo una delle arterie principali della città.

