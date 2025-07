Prof di sostegno confermati su richiesta il Consiglio di Stato boccia i ricorsi dei sindacati che si opponevano

Il Consiglio di Stato ha confermato la validità dei prof di sostegno, respingendo i ricorsi dei sindacati che contestavano il Decreto ministeriale 32/2025. Una decisione che garantisce stabilità e continuità educativa agli studenti con bisogni speciali, rafforzando l’impegno del sistema scolastico. La sentenza rappresenta un passo importante verso un’istruzione più inclusiva, accolta con favore da tutte le parti coinvolte e dal ministro dell’Istruzione, che vede così rafforzato il proprio impegno per l’inclusione scolastica.

Nulla da fare per la Flc Cgil e il sindacato Gilda: il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi contro il Decreto ministeriale 322025, che consente alle famiglie di prorogare la continuità didattica, confermando – con priorità assoluta – il docente specializzato sul sostegno già in servizio l’anno precedente. Una sentenza accolta con favore dalla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (Fish), ma anche dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha fortemente voluto questa norma. I giudici della sezione settima del Consiglio di Stato hanno confermato l’ordinanza cautelare del Tar del Lazio, che aveva già dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando che sindacati e ricorrenti non avevano un interesse legittimo a impugnare il provvedimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prof di sostegno confermati su richiesta, il Consiglio di Stato boccia i ricorsi dei sindacati che si opponevano

In questa notizia si parla di: sostegno - consiglio - stato - ricorsi

In Consiglio Comunale una mozione a sostegno della vertenza dei metalmeccanici - In consiglio comunale, è stata presentata una mozione a sostegno della vertenza dei metalmeccanici. Nonostante le difficoltà e le superficiali delegittimazioni, la lotta per i contratti di Federmeccanica-Assistal e Unionmeccanica-Confapi rappresenta una battaglia fondamentale per i diritti di milioni di lavoratori dell’industria italiana.

“CS CONSIGLIO DI STATO CONFERMA ORDINANZA TAR: PASSO AVANTI PER SCUOLA INCLUSIVA* (AGENPARL) - Wed 02 July 2025 - FISH accoglie con piena soddisfazione l'ordinanza del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato da alcu Vai su Facebook

Conferma del docente di sostegno, anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei sindacati. ORDINANZA; Conferma docente di sostegno: il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei sindacati; Docenti precari di sostegno, via libera alla conferma.

Docenti precari di sostegno, via libera alla conferma - Il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei sindacati, confermando il decreto che stabilisce nuove modalità di conferma per i docenti precari di sostegno. italiaoggi.it scrive

SOSTEGNO: LA PRASSI DEI RICORSI AI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - Nei ricorsi emerge che la Costituzione riconosce come inviolabile il diritto alla studio delle persone disabili, demandandone la concreta attuazione agli organi dello Stato. Si legge su disabili.com