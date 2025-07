Atalanta-Venezia 0-0 | Punti salienti | Risnoso a Bergamo | Serie A 2024 25

In un emozionante incontro di Serie A 2024/25, Atalanta e Venezia si sono affrontate senza riuscire a sbloccare il risultato, portando a casa un pareggio a reti inviolate. I nerazzurri di Bergamo hanno tentato in ogni modo di trovare la rete, con Zappacosta e Lookman protagonisti delle azioni più pericolose. Scopri tutti i dettagli e i momenti salienti di questa sfida combattuta, nel nostro approfondimento su JustCalcio.com.

Atalanta ha dovuto accontentarsi di un punto a casa per il Venezia. I padroni di casa si avvicinano a prendere il comando con Zappacosta (Post) e Lookman . Guarda questo video su Youtube

