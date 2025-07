Calendario Mondiali nuoto artistico 2025 | orari giorno per giorno programma tv streaming

Preparati a vivere le emozioni dei Mondiali di nuoto artistico 2025 a Singapore! Dal 18 al 25 luglio, la World Aquatics Arena sarà il palcoscenico di una danza acrobatica in vasca che ti lascerà senza fiato. Italia protagonista, tra nuovi talenti e grandi ritorni, pronti a scrivere un capitolo tutto da scoprire in vista di Los Angeles. Restate con noi per il calendario completo, orari, programmi TV e streaming — il meglio del nuoto artistico ti aspetta!

Dal 18 al 25 luglio i Mondiali di nuoto artistico a Singapore attireranno l'attenzione degli appassionati. Nella World Aquatics Arena lo show della danza in vasca regalerà non poche emozioni e in casa Italia si darà il via a una sorta di nuovo corso. Terminate le avventure agonistiche di Linda Cerruti e di Giorgio Minisini, la formazione guidata da Patrizia Giallombardo vuol creare qualcosa di nuovo in un progetto quadrienna in ottica Los Angeles 2028. Un gruppo in cui mixare l'esperienza di atlete come Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero alla voglia di emergere di Filippo Pelati. Sarà interessante valutare le varie routine che vedremo in acqua, anche in rapporto a quanto le altre nazioni proporranno, in una specialità in costante evoluzione.

LA NAZIONALE DI NUOTO ARTISTICO PER SINGAPORE Ecco la lista dei convocati dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo per i campionati mondiali di Singapore Gare in programma dal 18 al 25 luglio alla World Aquatics Arena #azzurre #azzu Vai su Facebook

