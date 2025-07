Frutta e verdura nelle scuole | aperte le iscrizioni al Programma che distribuisce ogni anno spuntini di frutta e ortaggi a quasi un milione di alunni

Le scuole italiane si preparano a un nuovo anno di gusto, salute e sostenibilità con il Programma che distribuisce spuntini di frutta e verdura a quasi un milione di studenti. Un’iniziativa educativa che coinvolge bambini, insegnanti e famiglie in laboratori interattivi, rendendo il consumo di ortaggi e frutta un’esperienza divertente e consapevole. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: non perdere l’opportunità di far parte di questo percorso innovativo!

Dalla scuola ai musei, fino alle fiere di settore: il Programma, riservato alle scuole primarie di tutta Italia, ha portato frutta e verdura al centro di laboratori interattivi che hanno coinvolto bambini, docenti e famiglie. Un percorso educativo che valorizza il gusto, la salute e la sostenibilità in modo creativo e coinvolgente. Giunto alla quattordicesima . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: frutta - verdura - scuole - programma

La città dove l’80% dei cittadini è obeso o in sovrappeso: “C’è solo un negozio di frutta e verdura” - A Ebbw Vale, nel Galles del Sud, la preoccupante realtà è che la maggior parte dei cittadini è obesa o in sovrappeso, con un'unica oasi sana: un negozio di frutta e verdura.

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea per incentivare l’adozione di abitudini alimentari sane tra gli alunni delle scuole primarie. Vai su X

“FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”: OLTRE 14 MILIONI PER EDUCARE I BAMBINI A MANGIARE SANO Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha pubblicato con largo anticipo il bando 2025/2026 del programma Vai su Facebook

Frutta e verdura nelle scuole: aperte le iscrizioni al Programma che distribuisce ogni anno spuntini di frutta e ortaggi a quasi un milione di alunni; Campagna di comunicazione istituzionale “Frutta e Verdura nelle Scuole”; Frutta e verdura nelle scuole, pubblicato il bando.

Bando Frutta e Verdura nelle scuole 2025, che cos’è e chi può partecipare - Bando Frutta e Verdura nelle scuole 2025, ecco che cos'è e chi può partecipare presentando la domanda di adesione all'iniziativa. Riporta msn.com

Frutta e verdura nelle scuole, pubblicato il bando - Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha pubblicato il nuovo bando del programma 'Frutta ... notizie.tiscali.it scrive