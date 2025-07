svegliato nella notte da rumori e scoppi ho reagito insieme ai nostri vicini

cielo notturno, che illuminavano la zona circostante. In un istante, ho capito che si trattava di un incendio e ho deciso di agire prontamente, chiamando i vigili del fuoco e avvisando i nostri vicini. La mia reazione tempestiva ha contribuito a contenere i danni e a mettere in salvo le persone coinvolte. È stato un momento di grande tensione, ma anche di forte solidarietà tra noi.

Michele Rizzo, militare dell’aviazione e consigliere comunale a San Mauro Pascoli, abita di fianco alla villetta dove si è sviluppato l’ incendio. E’ stato lui a intervenire per primo. Come ha fatto ad accorgersi dell’incendio in piena notte? "Stavo dormendo con mia moglie e mia figlia quando abbiamo sentito un grande rumore di oggetti che si stavano rompendo o scoppiando. Ci siamo alzati, abbiamo guardato fuori e abbiamo visto alte fiamme sul balcone vicino a noi". Come avete reagito? "Senza pensarci troppo, ho preso la gomma dell’acqua che ho nel giardino e che uso per innaffiare i fiori e ho iniziato a cercare di spegnere l’incendio in quanto era sul balcone e non dentro l’appartamento, mentre mia moglie ha chiamato i vigili del fuoco ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it