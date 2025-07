Bonetti dalla curva al campo | Che orgoglio essere granata

Viso pulito, sguardo fiero e idee chiare. Quello che sta vivendo Simone Bonetti è il sogno di ogni bambino reggiano quando inizia a dare i primi calci al pallone. Il difensore classe 2004, cresciuto nelle giovanili granata e passato al Lentigione ad appena 16 anni, è stato richiamato alla ‘casa madre’ dal ds Fracchiolla. Adesso, nel ritiro di Toano, cercherà di giocarsi al massimo le proprie chance di permanenza con la prima squadra. Comunque vada si tratta di un passo fondamentale nella carriera di questo promettente difensore mancino, dal fisico imponente (192 cm) ma molto agile e che, anno dopo anno, è cresciuto sempre di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bonetti, dalla curva al campo: "Che orgoglio essere granata"

