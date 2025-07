Fermana le ipotesi per il futuro

In casa Fermana si fanno tutte le ipotesi possibili per il futuro prossimo, in attesa di decisioni cruciali che potrebbero cambiare le sorti della squadra. Tra ristrutturazioni del debito, stipendi ancora da saldare e incognite legali, la società gialloblù, proprietà della famiglia Simoni, spera di trovare una soluzione che consenta l’iscrizione al prossimo campionato. Il momento è decisivo: il destino della Fermana è nelle mani delle prossime mosse.

In casa Fermana si attendono notizie di quello che sarĂ il futuro prossimo, partendo dal debito da ristrutturare con gli enti (attesa ancora per la sentenza sull'omologa del tribunale) passando per gli stipendi ancora da riconoscere ai calciatori, fino a quelli con i privati. Il tutto, spera la societĂ gialloblĂą, di proprietĂ interamente della famiglia Simoni, in un modo che possa portare all' iscrizione della squadra al prossimo campionato, anche se nel frattempo si lavora a fari rigorosamente spenti per il piano legato a una eventuale ripartenza in Promozione, con la matricola della Palmense, che andrebbe a modificare il nome, cambiare colori sociali (da arancioverde in gialloblĂą) e disputare le gare interne in quel Bruno Recchioni che sta patendo il caldo di questi giorni e la mancanza di acqua con vistose macchie gialle in mezzo al campo.

